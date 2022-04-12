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    Hulusi Akar: Mayınla mücadelemiz başarıyla devam ediyor

    Bakan Hulusi Akar, Karadeniz'de ortaya çıkan mayınlara karşı süren çalışmalar hakkında bilgi verdi.
    • 12.04.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 16:14
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    Hulusi Akar: Mayınla mücadelemiz başarıyla devam ediyor

    Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından Odessa açıklarında kopmaya başlayan mayınlar, İstanbul Boğazı açıklarında görülmeye başladı.

    Şu ana kadar toplam 3 mayın tespit edildi ve Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından imha edildi.

    Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığınca konuyla ilgili mücadele başlatıldı.

    Bakan Hulusi Akar ise son duruma ilişkin açıklamalar yaptı.

    "Çalışmalarımız başarılı ilerliyor"

    Beraberindeki komutanlarla çevrim içi toplantı gerçekleştiren Bakan Akar, ilgili unsurların teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

    Akar, "Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü, bundan sonra da aynı şekilde sürdürüleceğini değerlendiriyoruz." dedi.

    Hulusi Akar: Mayınla mücadelemiz başarıyla devam ediyor #1

    "Mayınların menşeine dair kesin bir bilgi yok"

    AA'nın haberine göre; tespit edilen mayınların menşeine yönelik tartışmalara da değinen Akar, "Mayınların menşeine ilişkin elimizde kesinleşen bir bilgi yok. Bu konudaki incelemelerimiz hassasiyetle devam ediyor. Elde kesin veri olmadan bu konuda yorum yapmak doğru olmaz." diye konuştu.

    Hulusi Akar: Mayınla mücadelemiz başarıyla devam ediyor #2

    Hulusi Akar: Mayınla mücadelemiz başarıyla devam ediyor #3

    Hulusi Akar: Mayınla mücadelemiz başarıyla devam ediyor #4


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