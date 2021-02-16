Meclis'te konuşan Hulusi Akar, Gara operasyonunun detaylarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te Gara bilgilendirmesi yaptı.

Akar'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Geniş bir hazırlık süreci yaşandı. Arazi ile ilgili ayrıntılı harrita çalışmaları yapıldı. hedefler özenle seçildi.

Planlanan 50’den fazla hedeften 48 vuruldu. Diğer hedefler güvenlik gerekçesiyle gözetilmiştir.

Irak’ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir.



Pençe Kartal-2 kara desteği olmadan 35 km. derinlikte icra edildi. Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor.

Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlaması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."

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