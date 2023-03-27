Hulusi Akar: Mehmetçik elinden gelen ne varsa yapıyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde şu ana kadar 186 bin çadırın dağıtımının ve kurulumunun yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, şu ana dek 186 bin çadırın dağıtımının ve kurulumunun yapıldığını söyledi.

Mehmetçik'in deprem bölgesindeki diğer ekiplerle birlikte canla başla çalıştığını da belirten Bakan Akar, "Mehmetçik, buradaki tüm ekiplerle birlikte canla başla çalışıyor" dedi.

Sözlerine devam eden Akar, enkaz kaldırma çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.

"Hatay'da nisan ayında enkazın büyük bir kısmı kaldırılmış olacak"

Hulusi Akar, Hatay'da nisan ayında enkazın büyük bir kısmının kaldırılacağını ifade etti.

Akar konuya ilişkin, "Ağır bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Hatay'da nisan ayında enkazın büyük bir kısmı kaldırılmış olacak." şeklinde konuştu.

Öte yandan Hulusi Akar'ın sözleri şu şekilde: