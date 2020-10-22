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    Hulusi Akar: Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerlere girdi

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "İster Irak'ın ister Suriye'nin kuzeyinde nerede terörist, terör ini varsa bu inlere girildi, bu inler teröristlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor."
    • AA & Ensonhaber
    • 22.10.2020 - 10:42
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 10:42
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    Hulusi Akar: Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerlere girdi

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İster Irak'ın ister Suriye'nin kuzeyinde nerede terörist, terör ini varsa bu inlere girildi, bu inler teröristlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor.

    Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerlere girdi, girmeye devam ediyor.

    (Doğu Akdeniz ve Ege) Biz komşularımızı, diğer kuruluşları diyaloğa davet ediyoruz. Gelin görüşelim, kurallar çerçevesinde bu konuları çözelim.

    3. tarafların had ve boylarını aşarak akla uymayan birtakım kurallar koymaya çalışması, onların kabul edilmesini beklemeleri beyhude bir gayret."

     

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