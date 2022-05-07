Bakan Hulusi Akar, son zamanlarda gündeme gelen sığınmacı tartışmalarına değinerek hudutların gerekli şekilde korunduğunu söyledi.

Son zamanlarda Türkiye'nin ana gündeminde sığınmacı meselesi var...

Siyasette konuyla ilgili tartışmalar alevlenirken, önemli isimlerden de peş peşe açıklamalar geliyor.

Son açıklama ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapıldı.

Akdeniz Bölge Komutanlığı'nı ziyaret eden Bakan Hulusi Akar, sosyal medyada yayılan sığınmacı görüntülerine ve hudut güvenliğine değindi.

"Hudut milli meselemizdir"

Tedbirlerle ilgili konuşan Akar, "Mehmetçik ‘hudut namustur’ anlayışıyla gece-gündüz demeden mücadelesini büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla sürdürüyor. Hudut güvenliği milli bir mesele." dedi.

Hulusi Akar: Mehmetçik hudutları koruyor

"Mehmetçik gerekeni yapıyor"

Türk askerinin gerekli güvenliği sağladığını vurgulana Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Yapılan tüm açıklamalara, bilgilendirmelere rağmen maalesef bazıları gerçekleri anlamamakta, dinlememekte, görmemekte, duymamakta ısrar ediyorlar. Hudutların korunması milli bir meseledir. Bunun herkes tarafından anlaşılması lazım. Mehmetçik hudutlarda kendisine sağlanan imkanları en etkin şekilde kullanıyor. Yapılması gerekenleri başarılı şekilde yapıyor.

"Yalan haberlerle algı oluşturuyorlar"

Mehmetçik'in tek beklentisi hudutlarda kahramanca ve fedakarca yapılan faaliyetlere, emeğine saygı gösterilmesidir. Tek isteğimiz bu. Yalan haberler, sahte videolar, dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlara karşı sağduyu sahipleri dikkatli, müteyakkız olmalı ve bunlara karşı gerçekleri görebilmeli."

"Gerçekleri bilmeden 30 yıl önceki konuları konuşuyorlar"

Bakan Akar, yıl başından bugüne kadar hudutlarda 2 bin 65 kişinin yakalandığını, 132 bin 473 kişinin de engellendiğini söyledi. Akar, hudutlarda birlik sayısı, altyapı, araç gereç, donanım bakımından Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirlerinin alındığını vurguladı.

DHA'nın haberine göre bazı basın yayın organlarında hudut tedbirlerine yönelik yer alan yorumları da eleştiren Akar, "Bazıları gerçekleri bilmeden, 20-30 sene önceki konulardan bahsediyorlar. Bu yanlıştır. Hudutlarımızda çok ileri teknolojiler kullanılıyor. Bu büyük ve gelişmiş imkanların sağlanmasından dolayı milletimize, devletimize şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

"Gönüllü dönüş için her türlü çaba gösteriliyor"

Akar, Mart 2011’den bu yana Suriye’de devam eden iç savaşta 1 milyondan fazla Suriyelinin hayatını kaybettiğini, 7 milyondan fazla kişinin evlerini, topraklarını terk ettiğini söyledi.

Söz konusu insanların çevre ülkelere göç etmek zorunda kaldığını aktaran Akar, "Bunlardan bir kısmı da hem rejimin hem de terör örgütlerinin zulmünden kaçmak, canlarını kurtarmak için Türkiye’ye geldi. Güvenliklerinden emin olduklarında bunlar dönecekler. Zaten dönmeye de başladılar. Suriye’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörden, teröristten arındırılmış bölgesinde yaklaşık 5 milyon Suriyeli bulunmakta. Türkiye’de daha önce 4 milyon civarında Suriyeli vardı. Son zamanlardaki dönüşlerle birlikte 3 milyon 700 bin civarında Suriyeli, Türkiye’de bulunmaktadır. Sığınmacıların BM kriterlerine uygun güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde dönüşleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba da ülkemiz tarafından gösterilmektedir. Bu insani bir durumdur." dedi.

"Türkiye kendine yakışanı yapıyor"

Akar, bu konunun siyasi tartışma yapılmaması gerektiğini işaret ederek, "Türkiye tarih boyunca daima mazlumun mağdurun yanında, onlarla birlikte olmuştur. Şu anda da Türkiye kendine yakışanı yapmaktadır. Milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde bu insanlara karşı insani, vicdani ve hukuki görevlerimizi uluslararası kurum ve kuruluşlarla bugüne kadar koordineli olarak yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Pençe Kilit Operasyonu bilançosu: 73 terörist öldürüldü

Akar, TSK'nın terörle mücadelesini artan bir tempoda devam ettirdiğine de dikkat çekerek, "Pençe Kilit Operasyonu'muz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar diğer alanlarda yapılan çalışmalar var. Bunların hepsinin tamamlanabilmesi için bu kilidi bağlamalı, bunu başarılı bir şekilde sonuçlandırmamız gerekli. Zorlu hava ve arazi koşullarında Mehmetçik tarafından teröristlerin inlerine giriliyor, buralar alçakların başlarına yıkılıyor. Şu ana kadar 73 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait 102 mağara, sığınak tahrip, 524 el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonda 10 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarının ve onların kıymetli ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerde ciddi bir korku, endişe, panik hakim. Terör örgütünde çöküş alametleri var. Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan bu terör belasından kurtarmakta azimli ve kararlıyız. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." dedi.

TSK'nın operasyonlarındaki tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, "Teröristler dışında bir hedefimiz yoktur. Ayrıca bir kez daha vurgulamak isterim ki binlerce yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaştığımız Kürtler bizim kardeşimizdir. Bunun en açık göstergesi şanlı bayrağımız ve sancağımız için canlarını feda eden ve şehitliklerimizde bir arada yatan kahramanlarımızdır. Faaliyetlerimizde dostumuz, komşumuz, kardeşimiz Irak’ın sınırlarına, egemenlik haklarına, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız." diye konuştu.