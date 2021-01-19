Hulusi Akar, Mesrur Barzani ve Mesud Barzani ile görüştü

Hulusi Akar, Mesrur Barzani ve Mesud Barzani ile görüştü

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve eski IKBY Başkanı Mesud Barzani ile görüşen Akar, açıklamalarında teröre karşı iş birliği mesajı verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile dün resmi ziyarette bulunmak üzere sürpriz bir şekilde Irak'a gitmişti.

Akar, Bağdat'ta başta Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi olmak üzere birçok üst düzey Iraklı yetkili ile temaslarının ardından akşam saatlerinde Erbil'e geçti.

Bakan Akar burada, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile görüştü.

"SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Milli Savunma Bakanı, buradaki yoğun programlarına ilk olarak eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile görüşerek başladı.

Erbil'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, "Hem Iraklı kardeşlerimiz hem bölge halkı hem de Türkiye için sorunlarımızı görüşme fırsatı bulacağız. Sorunları birlikte çözebileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Dün Bağdat'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Akar; Cumhurbaşkanı Salih, Başbakan Kazımi, Savunma Bakanı Cuburi ve İçişleri Bakanı Ganimi ile bir araya geldiklerini hatırlattı.

Görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini vurgulayan Akar, "Karşılıklı olarak genel ve bölge güvenliği konularında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı önemli başarıların elde edildiğini aktaran Akar, "Diğer terör örgütleriyle de mücadele ederek, onları da etkisiz hale getirerek, çok önemli başarı elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GERÇEK YÜZÜ GÖRÜLDÜ"

PKK'nın uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı yapan eli kanlı uluslararası bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Akar, "PKK'nın gerçek yüzünü Irak'ta birçok kesim daha net bir şekilde görmektedir. PKK, bölge halkının da düşmanıdır. Bu terör örgütünün bölge halkını, Kürt kardeşlerimizi temsil etmediğini, aksine onları mağdur ettiğini yıllardır vurguluyoruz." diye konuştu.

Hulusi Akar, Mesrur Barzani ve Mesud Barzani ile görüştü VİDEO

"PKK'NIN KARŞISINDA BERABERCE KARARLI BİR ŞEKİLDE DURMALIYIZ"

"PKK'nın, eşittir YPG" olduğunu hatırlatan, Türkiye'nin bütün mücadelesinin terör ve teröristle olduğuna dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"Bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok. Bütün mücadelemiz terör örgütüne ve teröristlere karşı. Aramızdaki iş birliğini daha da güçlendirmeli ve terör örgütü PKK karşısında beraberce kararlı bir şekilde durmalıyız. Irak'taki her kesimin, Türkiye'nin dostluğunu kazanmanın kendilerine huzur ve refah getireceğini bilmesi gerekiyor. Amacımız birlik ve beraberlik içinde terör örgütü PKK sorununu ortadan kaldırıp sınır güvenliğimizi sağlamak ve komşularımızla huzur ve refah içinde yaşamaktır."

MESRUR BARZANİ İLE GÖRÜŞME

Bakan Akar ve Orgeneral Güler, görüşmenin ardından Başbakanlığa geçerek IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Akar, "Gerçekleştirilen samimi görüşmelerle açık olarak fikirlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

İki günden bu yana olumlu ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Akar, "Ortak kültürümüz, tarihimiz ve komşuluk ilişkilerimiz bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir." dedi.

Mesrur Barzani ise Akar ve Orgeneral Güler'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.