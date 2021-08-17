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    Hulusi Akar mevkidaşı Zakir Hasanov ile görüştü

    Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüşen Hulusi Akar, Türkiye’nin, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 22:19
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    Hulusi Akar mevkidaşı Zakir Hasanov ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar  Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile görüştü.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamında, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi.

    Hulusi Akar mevkidaşı Zakir Hasanov ile görüştü #1

    GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

    Samimi bir ortamda gerçekleştiği bildirilen görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

    Ermenistan tarafından son dönemde Azerbaycan hudut hattında gerçekleştirilen taciz ve saldırılara yönelik de değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenilen görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye’nin haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğinin vurgulandığı belirtildi.

    Hulusi Akar mevkidaşı Zakir Hasanov ile görüştü #2

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