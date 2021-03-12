Hulusi Akar: Mısır'ın Akdeniz'deki davranışı değerli

Bakan Akar, Ankara-Kahire hattındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'den yapılan açıklamalarda, Mısır ile yeni bir sayfa açılabileceği yönünde mesajlar verildi.

Doğu Akdeniz'de de olası bir anlaşmaya Ankara'nın yeşil ışık yakması Mısır'da memnuniyetle karşılandı.

Mısır istihbaratı, Türk istihbaratından Kahire'de toplantı yapılması yününde talep aldıklarını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"BAĞLARIMIZA YAKIŞAN BUDUR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır konusunda son gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Akar, "Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin yararınadır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan da budur. Mısır'ın Akdeniz'deki davranışı değerlidir." dedi.

YUNANİSTAN KONUSU

Yunanistan ile istişari görüşmeler konusunda Akar, "Yunanistan’la görüşmelerimiz devam ediyor. Yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen birtakım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'YE ÇAĞRI

ABD'nin terör örgütleriyle iş birliği yapmasını da eleştiren Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD’nin bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yerine 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye ile çalışması gerektiğini hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.