Mısır'ın arama faaliyetlerinde Türk kıta sahanlığına saygı göstermesinin önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Akar, önümüzdeki günlerde farklı gelişmelerin olabileceğini söyledi.

Doğu Akdeniz'de Mısır'ın hidrokarbon arama faaliyetlerinde Türkiye'nin belirlediği sınırlara saygı gösterileceği açıklamasıyla karşılıklı olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor.

"FARKLI GELİŞMELER OLABİLİR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır'ın bu tavrını önemli bulduğunu söyledi.

Akar "Bu, çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz. Mısır ile bizim tarihsel, kültürel birçok ortak değerimiz var. Bunların aktive olmasıyla önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz. Zaten Mısır’ın aldığı bu kararın, bizim deniz yetki alanlarımıza saygı duyularak yapılan bu çalışmaların, bizim çalışmalarımıza uygun olduğu kadar Mısır halkının da hak ve menfaatinin yararına olduğunun da bilinmesini istiyorum. BM’ye beyan ettiğimiz deniz yetki alanları sınırlarımızla uyumlu bir şekilde Mısır ile de anlaşma, sözleşme, mutabakat muhtırası gibi çalışmaların önümüzdeki dönemde olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu konuda Dışişleri Bakanlığımız gerekli çalışmaları ilgili, kurum, kuruluş ve bakanlıklarla koordineli şekilde sürdürüyor. Bu çalışmalar yapılmakta ve bunların da olumlu sonuç vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"MÜZAKEREYE AÇIĞIZ"

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinen Akar, "Sorunların uluslararası hukuk, diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yanayız. Müzakerelere açığız"

Hulusi Akar: Mısır'ın Türk kıta sahanlığına saygı göstermesi önemli bir gelişme VİDEO



