Hulusi Akar, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasını gezdi

MKEK tarafından üretilen silah ve mühimmatların yer aldığı sergiyi gezerek bilgi alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elektrikli Zırhlı Muhabere Aracını ile "OZOK" el bombasını yakından inceledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elmadağ'daki Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Akar'a ziyareti esnasında, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere ile diğer yetkililer eşlik etti.

BORAN OBÜSÜ VE MPT-76'NIN HAFİFLEŞTİRİLMİŞ VERSİYONU GÖSTERİLDİ

MKEK tarafından üretilen silah ve mühimmatların yer aldığı sergiyi gezen Akar, incelediği ürünler hakkında bilgi aldı.

Sergilenenler arasında, havadan taşınabilir 105 milimetre hafif çekili Boran obüsü ile milli piyade tüfeği MPT-76'nın hafifleştirilmiş versiyonu da yer aldı.

Bakan Akar'dan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasına ziyaret İZLE

E-ZMA’YI YAKINDAN İNCELEDİ

Akar, daha sonra uzaktan kumanda edilen Elektrikli Zırhlı Muhabere Aracını (E-ZMA) yakından inceledi.

RDX Üretim Tesisi Otomasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi alan Akar, MKEK ve RDX tesislerinde yürütülen çalışmaların anlatıldığı tanıtım filmlerini izledi.

ŞEHİT ÜSTEĞMENİN TASARLADIĞI EL BOMBASI "OZOK" DA SERGİLENDİ

Akar'ın, sergide incelediği ürünler arasında "OZOK" el bombası dikkati çekti.

"OZOK", şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke ve Bakım Astsubay Üstçavuş Mustafa Orman tarafından tasarlandı ve üretilmesi için MKEK'e teklif edildi. MKEK, bu tekliften bir süre sonra, 23 Ekim 2017'de Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyonda şehit olan Köreke'nin anısını yaşatmak amacıyla projeyi hayata geçirdi.

KÖREKE’NİN İSİM VE SOY İSMİNDEN OLUŞUYOR

Şehit Üsteğmen Köreke'nin isim ve soy isminin baş harfleriyle adlandırılan proje kapsamında, "OZOK" el bombası üretildi.

138 milimetre boyunda, 27 milimetre çapında olan "OZOK" el bombası, boyutu sayesinde, personelin üzerinde daha fazla el bombası taşınmasına imkan tanıyor.

Hafif olduğundan diğer el bombalarına göre daha uzak mesafelere atılabilen "OZOK" el bombasında, C4 veya TNT tipi patlayıcılar kullanılıyor.

HAKKARİ’DE ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Köreke, 23 Ekim 2017'de "Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu" kapsamında, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yürütülen el yapımı patlayıcı tespit ve imha faaliyeti esnasında, teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.