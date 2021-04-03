Hulusi Akar, Namaz Dağı'nda incelemelerde bulundu

Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile Şırnak'taki 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Gökçeada'daki komando birliğinde yaptığı inceleme ve denetlemelerinin ardından Şırnak'a geldi.

Geceyi 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda geçiren Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

JANDARMA BİRLİKLERİNE ZİYARET

Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, terörle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulunan Akar, görevlerindeki başarılarından dolayı jandarma birliklerini tebrik etti.

Akar, beraberindeki komutanlarla sabah saatlerinde ise 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nın Harekat Merkezi'ne geldi. Akar ve TSK komuta kademesi burada sınır hattı ve ötesinde çalışan birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.