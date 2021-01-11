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- Hulusi Akar: NATO ile ilişkimizi kimse yargılayamaz
Hulusi Akar: NATO ile ilişkimizi kimse yargılayamaz
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım."
- AA
- 11.01.2021 - 15:43
- Güncelleme : 11.01.2021 - 15:45
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım."
(Fransız gemisine taciz iddiası) Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, Türkiye'yi suçlayıcı dil kullandı. Şiddetle reddediyoruz."