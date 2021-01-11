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    Hulusi Akar: NATO ile ilişkimizi kimse yargılayamaz

    Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım."
    • AA
    • 11.01.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 15:45
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    Hulusi Akar: NATO ile ilişkimizi kimse yargılayamaz

    Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım."

    (Fransız gemisine taciz iddiası) Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, Türkiye'yi suçlayıcı dil kullandı. Şiddetle reddediyoruz."

    AYRINTILAR GELECEK...

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