Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da düzenlenen zirvenin ardından açıklamada bulundu. Akar, "Önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetleri yeniden Türkiye'de toplanacak" dedi.

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş, dünyada tahıl krizine yol açtı.

Türkiye, sorunun çözümüne ilişkin yürütülen diplomatik çabalarda, ön saflarda yer aldı.

Gece gündüz sürdürülen diplomatik temaslar neticesinde, tahıl stoklarında yaşanan sorunlara ilişkin çözüm masası İstanbul’da kuruldu.

Kalender Kasrı'nda bir araya geldiler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den taraflar, Kalender Kasrı’nda bir araya geldi.

Zirve, 17.30 sıralarında sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Hulusi Akar'dan zirve değerlendirmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da düzenlenen zirve sonrası açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin çözümüne yönelik Rusya ve Ukrayna ile yapılan görüşmelerde diğer konuların yanı sıra Ukrayna limanlarındaki tahıl ve diğer gıda maddelerinin tahliyesi üzerinde de durulduğunu ifade eden Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmelerinde bu konuları gündeme getirdiğini ve bunun önemini ifade ettiğini hatırlattı.

Hulusi Akar: Önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetleri yeniden Türkiye'de toplanacak VİDEO





Taraflar haftaya tekrar toplanacak

Bakan Hulusi Akar toplantıların devam edeceğini belirterek, "Önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetleri yeniden Türkiye'de toplanacak, toplantıda hem bütün detaylar gözden geçirilecek hem yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak." dedi.

"Mutabakat sağlandı"

Bakan Akar, "Dörtlü toplantıda liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontroller yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi teknik konularda mutabakat sağlandı." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da koordinasyon merkezi kurulacak"

Akar, İstanbul’da koordinasyon merkezi oluşturulacağını söylerek, "Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda İstanbul’da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı." açıklamasını yaptı.

