Hulusi Akar: Ortak merkezde Türk ve Rus subayları beraber görev yapacak

Hulusi Akar: Ortak merkezde Türk ve Rus subayları beraber görev yapacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin inşaat çalışmalarının başladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destek ziyaretinde, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına yönelik imzalanan mutabakata ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Akar, ortak merkez inşaatının başladığını, kısa bir süre sonra ise bölgede göreve başlanacağını belirtti.

"TÜRK VE RUS SUBAYLAR BERABER ÇALIŞACAK"

Ortak merkezde Türk ve Rus generalinin beraber çalışacağını söyleyen Akar, "Orada Türk ve Rus subayları beraber olacaklar ve ateşkesin gözlemlenmesini sağlayacak, ateşkesin kalıcı hale gelmesine gayret gösterecekler." ifadelerini kullandı.



