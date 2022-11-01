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    Hulusi Akar, oyuncu Burak Haktanır'ı kabul etti

    Hulusi Akar, oyuncu Burak Haktanır'ı kabul etti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftirasına gösterdiği tepkiyle gündeme gelen oyuncu Burak Haktanır ile görüştü.
    • 01.11.2022 - 18:11
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 18:28
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    Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.

    Boğaziçi Film Festivali'nde aldığı ödülü, TTB Başkanı Şebnem Koruru Fincancı'ya ithaf eden yönetmen Özcan Alper'e oyuncu Burak Haktanır, sert tepki göstermişti.

    Burak Haktanır, ödül salonunda "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor. Belki bu yaptığım kariyerime mal olacak ancak umurumda değil. Mehmetçik'e sahip çıkmak hepimizin görevi." diye bağırması takdir toplamıştı.

    Hulusi Akar, Burak Haktanır'ı tebrik etti

    Oyuncu Burak Haktanır, bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bir araya geldi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, Haktanır’ı sergilediği duruştan dolayı tebrik etti.

    Oyuncu Burak Haktanır’dan milli duruş: O kadın TSK'ya iftira attı VİDEO ARŞİV

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