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Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza’yı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadeem Raza ile görüştü.
- İHA
- 30.03.2021 - 16:05
- Güncelleme : 30.03.2021 - 16:15
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza’yı makamında kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.
PAKİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN BAKAN AKAR'A ZİYARET
Açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemize ziyaret gerçekleştiren Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza’yı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.” ifadeleri kullanıldı.