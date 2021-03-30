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    Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza’yı kabul etti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadeem Raza ile görüştü.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 16:15
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    Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza’yı kabul etti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza’yı makamında kabul etti.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.

    PAKİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN BAKAN AKAR'A ZİYARET

    Açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemize ziyaret gerçekleştiren Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza’yı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.” ifadeleri kullanıldı.

    Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza’yı kabul etti #1

    Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza’yı kabul etti #2

    Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza’yı kabul etti #3

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