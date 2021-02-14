Hulusi Akar: Pençe Kartal 2 operasyonu sona erdi

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal 2 operasyonunun sona erdiğini açıkladı.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK hedeflerine yönelik Pençe Kartal 2 operasyonunun sona erdiğini açıkladı.

Hulusi Akar, operasyon hakkında bilgi verirken şu ifadelere yer verdi:

"GENİŞ ALANDA, ZOR BİR HAREKET GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

"Operasyon tamamlandı. Kara ve hava unsurlarımız üslerine, kışlalarına güvenle döndü."

"Son derece önemli, kritik ve özel bir harekat yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor bir harekat gerçekleştirildi."

"3'Ü SÖZDE YÖNETİCİ, 48 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

"Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi."

"SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ UNSURLAR, BÜYÜK ÖLÇÜDE TEMİZLENDİ"

"Harekatla bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan, hudutlarımıza ve halkımıza saldırı hazırlığındaki tüm unsurlar büyük ölçüde temizlendi."