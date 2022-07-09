Hulusi Akar: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 277 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonları'nda 277 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte sınır hattında inceleme yaptı.

Bakan Akar, Dağlıca’daki Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Tabur Merkezi'nde sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Zorlu hava ve arazi şartlarında büyük kahramanlık ve fedakarlık gerektiren operasyonları başarıyla yerine getirmeye devam eden birlikleri tebrik eden Bakan Aka, terörle mücadelede kararlılık vurgusunu sürdürdü.

Suriye sınırındaki terör saldırıları

Suriye’nin kuzeyinde son dönemde artan terörist saldırılara dikkati çeken Akar, "Özellikle Münbiç ve Tel Rıfat’tan bazı tacizler başladı. Bunlara karşı terörist hedeflere tereddütsüz olarak her türlü müdahaleyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Teröristleri etkisiz hale getirmek için yapılması gereken ne varsa yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Azimliyiz, kararlıyız"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek hedefinin teröristler olduğunu bir kez daha vurgulayan Akar şöyle konuştu:

"Diğer ülkelerin, dostlarımız ve müttefiklerimizin de konuya objektif şekilde bakmalarını, duruşlarını ve durumlarını buna göre düzenlemeleri gerektiğini her fırsatta söylemeye devam ediyoruz. Onların eylemleri ve söylemleri de bir anlamda samimiyetlerinin göstergesi olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri, üstün moral ve motivasyonu ve tecrübesi ile verilecek her türlü görevi yapmaya hazır. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız, buna da muktediriz."





277 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadelenin artan azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 35 bin 268 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde yıl başından bu yana kadar ise 1999, Pençe-Kilit Operasyonu’nda ise 277 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz." dedi.