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- Hulusi Akar, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına komuta etti
Hulusi Akar, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına komuta etti
- AA
- 13.05.2021 - 07:59
- Güncelleme : 13.05.2021 - 09:41
Irak'ın kuzeyindeki terör odaklarına yönelik başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesiyle birlikte operasyonların yürütüldüğü Şırnak'taki komuta merkezindeydi.
Gece boyunca operasyonların işleyişini denetleyen Bakan Akar, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
23 NİSANDAN BU YANA 105 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
"23 Nisan'da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi."
"MÜCADELEMİZ BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR"
"Terörle mücadelemiz büyük başarıyla devam ediyor. Mehmetçiğin operasyonlarıyla 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi."
"HEM ÜLKEMİZİ HEM DE IRAKLI KARDEŞLERİMİZİ TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ"
"Teröristlerin Kandil, Asos, Mahmur, Sincar dahil buralardan temizlenmesi konusunda Iraklı kardeşlerimizle iş birliğimizi geliştirerek hem ülkemizi hem de Iraklı kardeşlerimizi terör belasından kurtarmak temel amacımız."