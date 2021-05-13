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Hulusi Akar, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına komuta etti

Hulusi Akar, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına komuta etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, gece boyunca Şırnak'taki harekat merkezinden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti.