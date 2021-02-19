Hulusi Akar: PKK'lıların bölgedeki inleri başlarına yıkıldı

Hulusi Akar, Gara'da PKK'lıların inlerinin başlarına yıkıldığını ve örgütte ciddi panik olduğu yönünde istihbarat bilgisi edindiklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesine de değinen Akar, bölgeye düzenlenen operasyon sonrasında terör örgütünün paniğe kapıldığını söyledi.

"BÖLGEDEKİ İNLER BAŞLARINA YIKILDI"

Hain örgütün hareket kabiliyetinin sınırlandığını gelen istihbarat bilgilerinden edindiklerini söyleyen Akar "Pençe Kartal-2 ile PKK'nın sözde yönetiminde ciddi panik olduğu, örgütün hareket kabiliyetinin sınırlandığı gelen istihbari bilgiler arasında. PKK'nın kaçacak yerinin kalmadığını örgütün sözde yöneticileri çok iyi anladı. Bölgedeki inler başlarına yıkıldı. Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir." dedi.