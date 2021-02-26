Hulusi Akar: S-400 savunma sistemi, ihtiyaç duyulduğunda kullanılır

Hulusi Akar, S-400 sistemini, Yunanistan'ın S-300'ü kullandığı gibi Türkiye'nin de tehdit ve tehlikeye karşı kullanabileceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit ailelerine tablet dağıtım törenine katıldı.

Akar burada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar açıklamalarında, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri konusuna da yer verdi.

Satın alınan silahlarla beraber yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlarla Türk ordusunun imkan ve kabiliyetini her geçen gün artırmaya çalıştıklarını söyleyen Akar, "Ülkemize karşı artan risk ve tehditler karşısında, hava savunma sistemlerinin temini bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kapsamda ABD'den Patriot, Fransa-İtalya'dan SAMP-T almak istedik fakat bu çeşitli nedenlerle mümkün olmadı." dedi.

"S-400 MİLLİ BİR MESELEDİR"

S-400 meselesinin milli bir mesele olduğunu söyleyen Akar, "Bunun üzerine istediğimiz şartları sağlayan Rusya'dan S-400'leri satın aldırk. S-400 milli bir meseledir. Türkiye bu tercihiyle egemenlik hakkını kullanmıştır." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan S-400 açıklaması VİDEO

"S-300 NASIL KULLANILIYORSA..."

S-400 savunma sisteminin tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılabileceğini, Türkiye'ye karşı taarruz niyeti olmayan kimseye zararı olmayacağını söyleyen Hulusi Akar, "NATO üyesi bazı ülkelerde Rus menşeili sistemler, S-300 nasıl kullanılıyorsa, biz de S-400'ü aynı şekilde kullanabiliriz. Amacımız 84 milyon vatandaşımızın hava savunmasıdır. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil." ifadelerini kullandı.

Akar'ın açıklamalarından satır başları;

TERÖRLE MÜCADELE

"Bölgesel ve küresel olarak hassas ve kritik süreçten geçiyoruz. Risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı bir dönemde bölgemiz terörün yanında mülteci akınları, salgın hastalıklar ve sosyal olaylarla karşı karşıya bulunaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti gelişmeleri yakından takip ediyor, türlü tedbiri zamanında almaya çalışıyoruz. Sorumluluklarımızın arttığı bilincindeyiz.

Türk Silahlı Kuvvetleri karada, denizde, havada ülkemizin menfaatlerini korumak, 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için başta FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ olmak üzere her türlü tehdide karşı ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.

Bu çerçevede Irak’ın kuzeyinde başarılı harekatlar icra ettik, etmeye de devam ediyoruz. Ayrıca tüm komşularımızın da toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzun herkes tarafından bilinmesi lazım.

Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı. En güvenli olarak gördükleri yerde bile inlerini başlarına yıktık, bundan sonra da yıkmaya devam edeceğiz. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda, taarruz anlayışıyla devam edecektir.

Kahraman Mehmetçiğimiz, komandolarımızın nefesleri teröristlerin enselerinde. Teröristler artık 2 gece aynı yerde yatamıyorlar.

"ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ YANLIŞ"

Son örneği Gara’da olan PKK’nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil veya hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor. Yalanları sis perdesiyle kapatmaya çalışıyorlar ama güneş balçıkla sıvanmaz.

Gara’da cani, katil PKK masum, silahsız 13 evladımız ile 3 kahraman silah arkadaşımızı şehit etti. Hiçbir şey bu gerçekleri örtemez. Avrupa Birliği ‘İnsan hakları’ diyor.

Gara’da şehit edilen vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Tüm dost ve müttefiklerimizden teröre ve PKK terör örgütüne karşı amasız, fakatsız irade sergilemelerini bekliyoruz.

ABD’nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle YPG’ye destek vermesini kesinlikle yanlış buluyoruz. Çünkü PKK eşittir YPG, bunların hiçbir farkı yok. Adları değişse de hepsi terörist. Bunun son örneği Gara’da 16 şehidimizin katili olan sözde Kamışlı YPG sorumlusunun Gara’ya PKK sorumlusu olarak gelmesidir.

DEAŞ ile gerçek anlamda mücadeleyi göğüs göğüse çarpışan Türk Silahlı Kuvvetleri yapmış ve 3 bin 700 DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirmiştir. ABD’nin bir terör örgütü olan YPG ile işbirliği yapması yerine yaklaşık 70 yıldır NATO üyesi ve müttefiki olan Türkiye ile işbirliği yapması gerekirdi.

Asil milletimizin, gelecek nesillerimizin güven içerisinde yaşaması için 40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Kimsenin şüphesi olmasın.

DOĞU AKDENİZ VE YUNANİSTAN

Türkiye'nin her türlü yapıcı yaklaşımlarına rağmen Yunanistan'ın taciz ve tehditlere devam ettiğini bildiren Bakan Akar, "Bölgemizde ve dünyada tüm sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız.

Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs’taki sorunların da diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyor ve bunun için gerçekten gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede komşumuz Yunanistan ile görüşmelerimiz devam ediyor.

Tüm yapıcı yaklaşımlara rağmen maalesef bir takım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle karşılaşıyoruz.

Bu tehdit ve tacizler kabul edilemez. Tehdit dili, provokasyon ve gerilim artırıcı girişimlerin yanı sıra silahlanma gayretlerinin en büyük zararının da Yunan halkına olacağı görülmelidir.

Malumunuz Ege’de bilimsel araştırma yapan gemimize Yunan F-16’ları tarafından tacizde bulunuldu. Buna ilişkin gerekli cevap ilgili arkadaşlarımız tarafından verildi. Yunanistan, Türkiye ile problemlerini Türkiye-AB veya Türkiye-ABD problemi haline getirmeye çabalıyor.

Bu durum ne hukuki ne de ahlaki. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, suyunda gözümüz yok. Ancak kendi haklarımızdan da asla vazgeçmeyiz Kıbrıs dahil. Bu çerçevede Mavi Vatan Tatbikatımız da başarıyla devam etmektedir.

"AZERBAYCAN'A DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

"Can kardeşimiz olan Azerbaycan’a desteğimiz dün olduğu gibi bugün devam ediyor, yarın da devam edecek. Bunun en güzel örneği Azerbaycan’ın öz topraklarını kurtarmak için başlattığı Tek Vatan Harekatı’na milletçe verdiğimiz güçlü destektir.

Şu anda anlaşmalar doğrultusunda ortak merkez ile ilgili faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam ediyor. İki devlet tek millet anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm imkanlarımızla yanındayız.

29 yıl önce bugün Hocalı’da vahşice katledilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acılarını yüreğimizde yaşamaya devam ediyoruz"