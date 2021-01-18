Hulusi Akar, resmi ziyaret için Irak'ta

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile terör örgütü PKK'yı tamamen yok etmek için Irak’a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan bölücü terör örgütü PKK'ya operasyonlar devam ederken örgütü tamamen yok etme çalışmalarında da sona yaklaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yerli ve milli imkanlarla üretilip TSK'nın envanterine sunulan İHA ve SİHA'larla Suriye'nin derinliklerindeki terör yuvalarından kaçıp Irak'ın kuzeyine sıkışıp kalan teröristler de, bir bir yok ediliyor.

IRAK BAŞBAKANI İLE TERÖRÜ BİRLİKTE YOK ETME MESAJI

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi makanında kabul etmiş ve terör örgütlerini tamamen yok etmek için iş birliği mesajı vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün yaptığı açıklamada "Sayın Kazimi ile ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık. Burada ne Türkiye, ne Irak, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur." ifadelerini kullandı.

KOMUTA AKADEMİSİ IRAK'TA

Bu işbirliği çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bugün resmi ziyaret için Irak'a giden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ülkeye iniş yaptı.

Bakan Akar, Orgeneral Güler ile gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinde ilk olarak Irak Savunma Bakanlığına gidecek.

YETKİLİLERLE GÖRÜŞÜLECEK

Savunma Bakanı Cuma Anad tarafından askeri törenle karşılanan Akar ve Güler’in, Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa Kazimi ve İçişleri Bakanı Osman Ganimi ile görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Görüşmelerdeki temel konunun, terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği olacak.