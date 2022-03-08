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    Hulusi Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • DHA
    • 08.03.2022 - 16:57
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    Hulusi Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından; Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışın tesisine, istikrarın sağlanmasına ve insani durumun iyileşmesine önemli katkı sağlayacağı ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği ifade edildi.

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