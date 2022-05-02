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    Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • 02.05.2022 - 19:31
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    Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

    Görüşmede, Bakan Akar tarafından; insani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan/denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı.

    'Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır' mesajı

    İHA'ya göre Bakan Akar ayrıca insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

    Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü #1


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