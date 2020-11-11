- Haberler
- Gündem Haberleri
- Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü
Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, telefonla görüştüğü Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Karabağ'daki ateşkes sonrası süreci değerlendirdi.
- DHA
- 11.11.2020 - 12:34
- Güncelleme : 11.11.2020 - 13:46
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
KARABAĞ ATEŞKESİ ELE ALINDI
Bakan Selçuk ve Bakan Şoygu görüşmede, Karabağ’da ateşkes sonrası sürece ilişkin görüş alışverişinde bulundu.