Dolar
7.684
-1.4176%
Euro
9.073
-1.2602%
Altın
1875.69
0.6357%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.226
-0.8087%
Bitcoin
123973.28
0.6698%
EXEN Coin
12.32
1.23%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, telefonla görüştüğü Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Karabağ'daki ateşkes sonrası süreci değerlendirdi.
    • DHA
    • 11.11.2020 - 12:34
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 13:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    KARABAĞ ATEŞKESİ ELE ALINDI

    Bakan Selçuk ve Bakan Şoygu görüşmede, Karabağ’da ateşkes sonrası sürece ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

    Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir