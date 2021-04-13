Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,"Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Genelkurmay Karargahı başta olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Video telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda Akar, Ukrayna'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

Ukrayna'nın, Türkiye'nin stratejik müttefiki olduğunun altını çizen Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Onların geleceği ile yakından ilgileniyoruz. Onların güvenliği, barış içinde yaşaması, toprak bütünlüğü konusunda devlet olarak beyanlarımızı yaptık. Kırım'ın işgalini tanımadığımızı söyledik. Oradaki Kırım Tatarlarının mevcudiyeti ile geleceği ile yakından ilgilendiğimizi söyledik. Biz her zaman söylediğimiz gibi, uluslararası hukuk çerçevesinde, toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde, barışçıl yollarla, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız. Bunun için de biz Türkiye olarak iki tarafa da görüşmelerin, konuşmaların yapılıp, diyaloğun sağlanıp, bu işin bir an önce barışçıl yöntemlerle çözülmesi konusunda her türlü desteği sağlıyoruz."





“TERÖRLE MÜCADELE AYNI AZİMLE DEVAM EDECEK”

Bakan Akar, yapılan toplantı kapsamında terör konusuna da değinerek, sınır güvenliğini sağlamak ve terör belasından asil milleti kurtarmak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) vazifesini bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğini ifade etti.

AŞILAMA DEVAM EDECEK

Koronavirüsle mücadele kapsamında TSK içinse aşılamanın devam ettiğini belirten Bakan Akar, tüm personel aşılanana çalışmaların süreceğini ifade etti.





KAZADAN KURTULAN PİLOTLARLA GÖRÜŞTÜ

Akar, İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan ve henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek, kaza kırıma uğrayan KT-1 tipi uçaktan sağ kurtulmayı başaran Albay Ahmet Kendir ile Pilot Yarbay Hakan Eryılmaz ile telefonda görüştü.

Albay Ahmet Kendir'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Akar, "Yaptığınız büyük kahramanlık, fedakarlık, sizlerle gurur duyuyoruz, büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Akar, Pilot Yarbay Hakan Eryılmaz'la da görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.