Hulusi Akar: S-400’ler, NATO’da var olan S-300'ler gibi kullanılacak

Hulusi Akar: S-400’ler, NATO’da var olan S-300'ler gibi kullanılacak

S-400 tedarikinin zorunluluk olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin tüm sorumluluklarını yerine getireceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S- 400 test atışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"S-400 TEDARİKİ ZORUNLU OLMUŞTUR"

Bakan Hulusi Akar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tam koruma ve kapsama için tüm katmanların ve sektörlerin dikkate alınması gerekir. İhtiyaca göre alternatif sistemler (Patriot, SAMP-T gibi) de alınabilir.

Türkiye tüm müttefikleriyle alternatif üzerinde çalışmıştır ve çalışmaya hazırdır. S-400 tedariki bir tercih değil, zorunluluk olmuştur.

"S-400'LER NATO'DA VAR OLAN S-300'LER GİBİ KULLANILACAK"

S-400’ler milli sistemde müstakil olarak, NATO’da var olan S-300 gibi Rus menşeli silahların kullanıldığı gibi kullanılacaktır.

Transferi, ortak üretim ve teslimat takvimi gibi garantiler verilirse ABD’den Patriot hava savunma sistemleri alınabilir. 'Biz sattık ama Kongre onaylamıyor, teslimata izin vermiyor’ gibi yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil."