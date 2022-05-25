Hulusi Akar: Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Bakan Hulusi Akar, Pençe Kilit'te 5 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında mağarada sıkıştırılan bir grup teröristin, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit bölgesinde görevli 5 Mehmetçik, geçtiğimiz gün hain PKK'lılarla girdikleri çatışma sonucu şehit düşerek tüm Türkiye'nin içini yaktı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da acı haberin üzerine beraberindeki komutanlarla sınır hattına gitti.

İncelemelerin ardından gece boyunca operasyonu takip eden Bakan Akar, görevli komutanlara yeni talimatlar verdi.

"Pençe'nin kilidini kapatıyoruz"

Şehit olan 5 askere rahmet dileyerek sözlerine başlayan ve operasyonun planlandığı şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Akar, "Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık." diye konuştu.

Hulusi Akar: Pençe'nin kilidini kapatıyoruz VİDEO



"Başarıya çok yaklaştık"

Mehmetçik'in terörle mücadelede geldiği noktanın çok önemli olduğunu ifade eden Akar, "Büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla gerçekleştirdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanmasına az bir zaman kaldı. Terör örgütünün sözde elebaşları dahil büyük panik içindeler. Örgütte çöküş alametleri var. Bunlar istihbarat raporları, terörist ifadelerinde de ortaya çıkıyor. Biz artan şiddet ve tempoda taarruzi ruhla operasyonlarımızı sürdürecek, asil milletimizi, başına 40 yıldır musallat olan terör belasından kurtaracağız." dedi.

"Mağaraya operasyon yapıldı"

Hain saldırının gerçekleştiği bölgedeki operasyonların olumsuz hava şartlarına rağmen devam ettiğini de belirten Akar, şöyle devam etti:

"Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçik'in 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

"Bilanço 100'ü geçti, şehitlerin kanı yerde kalmadı"

Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."

Akar, olumsuz, zor arazi ve hava koşullarına rağmen yürütülen harekata kara ve hava ateş destek vasıtaları, İHA ve SİHA’larla yoğun destek sağlandığını da belirtti.

"Kürtler ve Türkler kardeştir"

AA'nın haberine göre Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri' nin (TSK) tek hedefinin teröristler olduğunu da hatırlatarak "Kürtler ve Türkler kardeştir. Yüzyıllarca ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Bunun en açık kanıtı şehitlikler. Bütün şehitliklerde Türkler, Kürtler, Araplar birlikte yatıyor. Teröristlerin arkasında kim olursa olsun terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.