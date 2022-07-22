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Hulusi Akar, Sergey Şoygu ile görüştü

Hulusi Akar, Sergey Şoygu ile görüştü

Bakan Akar, İstanbul'da bir araya geldiği Şoygu ile savunma ve güvenlik konularını masaya yatırdı. Akar, Ukrayna'da acil ateşkesin gerekliliğini vurguladı.