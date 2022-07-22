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    Hulusi Akar, Sergey Şoygu ile görüştü

    Bakan Akar, İstanbul'da bir araya geldiği Şoygu ile savunma ve güvenlik konularını masaya yatırdı. Akar, Ukrayna'da acil ateşkesin gerekliliğini vurguladı.
    • 22.07.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 17:03
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    Hulusi Akar, Sergey Şoygu ile görüştü

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, beraberindeki heyetle Türkiye'ye geldi.

    Rus heyet, Ankara'nın yoğun diplomatik girişimleri sonucu ortaya çıkan tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmanın imza töreni için İstanbul'da bulunuyor.

    İstanbul'da Akar-Şoygu görüşmesi

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile tören öncesi bir araya geldi.

    Akar ile Şoygu arasındaki görüşme, Kalender Kasrı'nda gerçekleştirildi.

    Masadaki konular

    Kritik toplantıda; ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınırken, Bakan Akar tarafından Ukrayna'da acil ateşkese duyulan ihtiyaç yeniden vurgulandı.

    AA'nın haberine göre, tahıl ve gıda malzemelerinin denizden güvenli bir şekilde sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Şoygu'ya teşekkür edildi.

    Hulusi Akar, Sergey Şoygu ile görüştü #1

    Hulusi Akar, Sergey Şoygu ile görüştü #2

    Hulusi Akar, Sergey Şoygu ile görüştü #3

    Hulusi Akar, Sergey Şoygu ile görüştü #4

    Hulusi Akar, Sergey Şoygu ile görüştü #5


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