PKK'ya yönelik operasyonları değerlendiren Hulusi Akar, "Son istihbarat neticesinde hava kuvvetlerimizin desteğiyle yeni bir operasyon başladı, devam ediyor. Sığınaklarını başlarına yıktık" dedi.

Kars’ta devam eden "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

PKK/YPG'ye yönelik gelen istihbaratlar sonucunda bölgede yeni bir operasyon başlatıldığını belirten Bakan Akar, teröristlerin etkisiz hale getirilerek bölgenin güvenliğini sağlamanın amaçlandığını söyledi.

Hulusi Akar: Sığınaklarını başlarına yıktık VİDEO

"SIĞINAKLARINI BAŞLARINA YIKTIK"

Terör örgütleriyle mücadeleye yönelik "Sığınaklarını başlarına yıktık." ifadelerini kullanan Akar, "Yapmamız gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, yapacağız. Bu çalışmaları sürdürürken FETÖ, YPG, DEAŞ ve bütün terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyinde en son terörist etkisiz hal getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek.

Son istihbarat neticesinde hava kuvvetlerimizin desteğiyle yeni bir operasyon başladı, devam ediyor. Sığınaklarını yıktık, etkisiz hale getirip bölgenin güvenliğini sağlamak amaç." dedi.

"YAPTIĞIMIZ ŞEY, SINIRLARIMIZIN GÜVENLİĞİ"

Bakan Akar, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

Bu harekat dahil diğer harekatlarda gizli saklı yaptığımız iş yok. Dünkü harekat da dost ve müttefik ülkelerle koordineli şekilde sürdürülmekte. Yaptığımız şey sınırlarımızın güvenliği. NATO ile birlikte Irak'ta bazı çalışmalar yapılmakta.

Suriye'de 2016'dan itibaren başlayan operasyonlar var.

Temelinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Kilis'te, Reyhanlı'da şehitlerimiz oldu. Oradaki insanlarımız günlük hayatlarını bile sürdüremez oldu. DEAŞ, PKK, YPG dahil operasyonlarımızı yaptık. Buradaki terör koridoru parçalandı. Burada terör koridoru inşa edilemeyeceğini herkesin bilmesi lazım.

"PKK'DAN FARKI OLMAYAN YPG'YLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Bugünlere gelinmesinde seçimlerin görüşülmesinde Türkiye'nin katkıları unutulmamalı. Türkiye durdurmasaydı oradaki resim farklı olurdu. Burada Türkiye'nin katkısı çok büyük.

Bizim terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek. PKK'dan farkı olmayan YPG'yle mücadelemiz sürecek."