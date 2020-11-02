Hulusi Akar: Silahlı Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde hasar tespit çalışmaları yapıldığını belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Hulusi Akar, depremin başından bu yana kurtarma çalışmalarında canla başla çalışan ekiplere şükranlarını sundu.

"AFETLER KONUSUNDA ÖNEMLİ TEDBİRLER ALINIYOR"

Bakan Akar, tüm tedbirlere rağmen sel ve depremlerin önlenemediğini söyleyerek, "Mesele bunların olmaması değil, olduktan sonra ne yapmamız gerektiği. Devletimiz özellikle 1999 depreminden sonra çok büyük dersler çıkardı. Bakanlıklarımız, ilgili kurum ve kuruluşlarımız etkilerini azaltmak için afetler konusunda gerçekten çok önemli tedbirler aldılar, almaya devam ediyorlar" dedi.

Akar, Mili Savunma Bakanlığı olarak depremin başından itibaren Ankara ve bölgede gerekli kriz merkezlerini kurmak suretiyle duruma hakim olduklarını belirtti.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZDE CAN KAYBI YOK"

Akar, alınan bilgiler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin süratle karşılandığını belirterek, şunları söyledi:

"Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok. Valiliğimiz ve bakanlıklardan gelen talepler neticesinde uçaklarımız Kayseri, Ankara, Erzurum, Diyarbakır'dan kalkmak suretiyle AFAD timleri başta olmak üzere personel ve araçların bölgeye nakli konusunda yoğun bir çalışma içinde oldular.

Toplam 20 civarında sorti yapıldı. Sayın Valimizin talebi üzerine helikopterlerimizi tahsis etmek suretiyle bölgede keşif uçuşları yapıldı. İHA'larımız burada uçmak suretiyle hasarı yerinde görme ve tedbir geliştirme bakımından yararlı çalışmalar yaptı. Ankara'dan gönderdiğimiz Harita Genel Komutanlığı uçağıyla arazinin tespitiyle önümüzdeki dönemde kullanılmak üzere temel dataların alınması da mümkün oldu."





"MİLLETİMİZİN EMRİNDEYİZ"

Mehmetçik'in İzmirlilerin sıkıntısını azaltmak için çadırların kurulmasında fedakar bir şekilde çalıştığını, gelen taleplere göre çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Akar, "Umudumuz devam ediyor. Elif kızımızın 65 saat sonra kurtulması gibi hala enkaz altında kalanların da kurtulmasını temenni ediyoruz. Arkadaşlarımız kahramanca hassas çalışmalarını sürdürüyorlar. Binlerce yıllık tarihimizden süzülen milli manevi değerlerimiz var. Kederde ve kıvançta biriz ve beraberiz. Millet olmanın özelliği budur. Tüm kurumlarımız, devletimizin şefkatini, iradesini, fedakarlığını göstermek suretiyle acıları azaltmak için büyük bir gayret içinde. Hemşehrilerimizin sıkıntılarını azaltmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalar devam edecek. En az hasarla bu konunun bitmesine gayret gösteriyoruz. Buradan çıkarılacak dersler var. Biz de Bakanlık ve TSK olarak milletimizin emrindeyiz." sözlerine yer verdi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Akar, enkaz altındaki vatandaşların da sağ olarak kurtulmalarını temenni etti.