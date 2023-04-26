Hulusi Akar: Son 1 haftada Suriye'nin kuzeyinde 21 terörist öldürüldü 14 Mayıs seçimleri öncesinde programlarına hız kesmeden devam eden Milli Savunma Bakanı Akar, bugünkü halk buluşmasına Mehmetçik'in depremle ve terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

AA & Ensonhaber

Adayların seçime yönelik ziyaretleri devam ediyor.

Bu kapsamca Cumhurbaşkanı adaylarının yanı sıra milletvekili adayları da vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bu isimlerden biri de Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı olan Hulusi Akar.

Bakan Akar, kentte düzenlenen programlarda sık sık terörle mücadele vurgusu yapıyor.

Bugün ise Tomarza ve Bünyan ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Akar, Mehmetçik'in bir taraftan depremle diğer taraftan da terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

"Son 1 haftada Suriye'nin kuzeyinde 21 terörist öldürüldü"

Gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden zorlu arazi ve hava şartlarında terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

Mehmetçik Irak’ın kuzeyinde, saklandığı barınakları, sığınakları, korunakları, sözde karargahları teröristlerin başına yıkmaya, teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyor.



Mehmetçik son bir hafta içinde Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde 21 teröristi etkisiz hale getirdi. İnşallah en son teröristi de etkisiz hale getirinceye kadar mücadele devam edecek.

85 milyonu terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını dile getiren Akar, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun Mehmetçik tarafından paramparça edildiğini hatırlattı.

"İster sahada ister masada halkımızın için her şeyi yapacağız"

Arkalarında kim olursa olsun terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Akar, dün Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilen dörtlü toplantıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Ülkemizin hak ve menfaatleri ne ise bu çerçevede görüştük, konuştuk. Özellikle Suriye'de terörün bitmesi, teröristlerin oradan çıkması için yapılması gereken ne varsa bu konularla ilgili karşılıklı görüş, bilgi alışverişinde bulunduk. Bu konularda yapmamız gerekenleri muhataplarımıza ifade ettik. İnşallah orada da önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Bu konuda yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İster sahada ister masada halkımızın, milletimizin hak ve menfaati için yapılması gereken ne varsa sonuna kadar yapmakta kararlıyız. Bundan bizi kimse alıkoyamaz. Allah’ın izni, sizlerin desteği ile sonuna kadar bunu götürecek, ülkemizin hak ve menfaatlerini karada, denizde, havada savunmaya devam edeceğiz.

"Kandil’den talimat alıyorlar"

Büyük ve güçlü Türkiye ile milletin bekası ve güvenliği için çalıştıklarını belirten Akar, "Bazıları bu kazanımlarımızı yok, tahrip etmek için her türlü girişimde bulunuyor. Kandil’den talimat alıyorlar. Kandil talimat veriyor, HDP buna 'evet' diyor, Millet İttifakı'na yönlendirme yapıyor. Onlar da bunu alıyor ve diyorlar ki 'Terörist başını tahliye edeceğiz, teröristleri serbest bırakacağız." ifadelerini kullandı.

"Bir koltuk uğruna insan geçmişini satar mı?"

Alandakilere "Buna müsaade edecek miyiz?" diye soran ve "Hayır" yanıtını alan Akar, şunları söyledi: