Hulusi Akar: Söz dinleyen değil, sözü dinlenen Türkiye'de yaşıyoruz Kayseri'de konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar dikkat çeken ifadeler kullandı. Akar, "Söz dinleyen değil, sözü dinlenen Türkiye'de yaşıyoruz. Bunun dışında ne yapmamız gerekiyorsa beraber yapacağız" dedi.

DHA

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve komisyon üyeleri çalışmalarını sürdürüyor.

Üyeler çeşitli ziyaretler için geldikleri Kayseri'deki programlarının ikinci gününde Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

"Dolayısıyla bir savaş içindeyiz"

Yerli ve milli savunma sanayinin önemine vurgu yapan Akar şu ifadeleri kullandı:

Sanayide ticarette, üretimde ve bunun sonunda da silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını kendi kendimize karşılayabilecek bir hale gelmemiz lazım. Bizim İHA'larımız vardı. Parasını verdiğimiz halde İsrail bakımını yapmadı. Şimdi içinde bulunduğumuz ortamda dost dediğimiz, müttefik dediğimiz ülkelerle yaptığımız temaslarda hiç kimse ambargo kelimesini kullanmıyor. Artık savaş ilanı falan kalmadı. Savaşıyoruz zaten. Ukrayna, Rusya savaşı, çok tipik bir örnek. Orada ne oluyor? Ukrayna Rusya'ya karşı bir mücadele veriyor. Ukrayna'nın arkasında kimler var? Herkes var. Burada savaş ilanı yok. Bu PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ kim bunlar? Bunu da tek başına da yapabilirler mi? Kim var arkalarında? Herkes var. Dolayısıyla bir savaş içindeyiz. Şiddeti azalıyor, çoğalıyor, yayılıyor, daralıyor.

"İhtiyacı karşılamamız lazım"

Askeri anlamda güçlü olunması gerektiğini söyleyen Akar şöyle konuştu:

Eğer, biz burada Silahlı Kuvvetlerimizi savaşmak için değil, caydırmak için güçlendireceğiz. Onun için her zamankinden daha güçlü, daha kuvvetli orduya ihtiyacımız var. Ordunun da kahramanlığı fedakarlığı malum. Silah, araç, gereç, malzeme, mühimmat. Savunma sanayi meselesi bu. Yani savunma sanayi meselesi sadece bir sanayicinin işte yatırım yapıp kar etmesi, serüveni değil. Beka meselesi. Gazze'ye bakın. Nerede Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği? Nerede o bağımsızlık, insan hakları, kadın hakları, demokrasi nerede? Ülkemizde tehdit veya tehlike meydana geldiğinde oturup yardım beklemek yok. Elimizde avucumuzda ne varsa kullanacağız. Onun için, yürüyerek değil koşarak çalışmamız lazım. İhtiyacımızı karşılamamız lazım. Yani bu bizim milli ve manevi görevimiz. Sadece ticaret sadece sanayi meselesi değil. Bütün Avrupa, bütün Amerika Ukrayna’yı desteklediği halde askeri malzemeleri bitiyor. Sıkıntı yaşıyorlar.

"Yunanistan'da gündem KAAN"

Yerli savaş uçağı KAAN'ın dünyada geniş yankı uyandırdığını belirten Hulusi Akar şöyle devam etti:

Milli Muharip Uçak bizim elimizdeki temel savaş aracımız olacak. Bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Yunanistan'da gündem KAAN. Bizim amacımız caydırıcılık. Herhangi bir ülkeyi işgal etmeyi falan planlamıyoruz. Biz haklarımızı çiğnetmeyelim. Kıbrıs, Ege, Doğu Akdeniz. Bugüne kadar ne haklarımızı ne kendimizi ne Kıbrıs'ı çiğnetmedik çiğnetmeyeceğiz. Diğer taraftan da Azerbaycan, Libya, Suriye, Kuzey Irak, terörle mücadelede ihtiyacı ne varsa, onun hak davasını desteklemeye devam ediyoruz. Bunların hepsinin temelinde ekonomi ve orduyu destekleyen ekonomi var. Birinci Dünya Savaşında Polonyalıların, mızrakla, atla süvarilerin tanklara saldırdığı gibi savaş şekli yok. Elektrik lazım, elektronik lazım uçak lazım, gemi lazım füzeler lazım roketler lazım. Dolayısıyla bu teknoloji meselesi, çalışma meselesi. Bu birikim meselesi.

"Cin şişeden çıktı"

Türkiye'de artık 2024’e kadar yapılan çalışmalarda çok ciddi bir entelektüel birikim ve sermaye olduğunu söyleyen Akar, "Mücadelemizi açık ve net bir şekilde savunma sanayinde ortaya koymamız lazım. Yurtdışına askeri malzemeleri artık biz ihraç ediyoruz. Dolayısıyla cin şişeden çıktı. Söz dinleyen değil, sözü dinlenen Türkiye'de yaşıyoruz. Bunun dışında ne yapmamız gerekiyorsa beraber yapacağız" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)