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    Hulusi Akar, Suriye sınır hattındaki birlikleri denetledi

    Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
    • AA
    • 03.12.2021 - 16:48
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    Hulusi Akar, Suriye sınır hattındaki birlikleri denetledi

    Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

     

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