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- Hulusi Akar, Suriye sınır hattındaki birlikleri denetledi
Hulusi Akar, Suriye sınır hattındaki birlikleri denetledi
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
- AA
- 03.12.2021 - 16:48
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Ayrıntılar gelecek...