Hulusi Akar: Suriye'deki kardeşlerimiz provakasyona gelmemeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şam ile kurulan temasların ardından, "Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalmalarına özen gösterdiğimizi dile getirdik." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat’ta AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Akar'ın konuşma başlıkları arasında, Yunanistanla ilişkiler, tahıl konularının yanında son günlerce dünya gündeminde yer edinen Türkiye-Suriye ilişkileri yer aldı.

Toplantıda mülteci sorunu ve Suriye'deki tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Akar, şunları söyledi:

"Yeni bir göç dalgası kabul edilebilir değil"

"Yeni bir göç dalgasının kabul edilebilir olmadığını, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalmalarına özen gösterdiğimizi dile getirdik." ifadelerini kullandı.

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