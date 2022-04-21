Hulusi Akar, Tacikistan Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Hulusi Akar, Tacikistan Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Türkiye ile Tacikistan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Sherali Mirzo tarafından imzalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Sherali Mirzo’yu Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı.

Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Mirzo'nun tören mangasını selamlamasının ardından iki bakan önce baş başa görüştü.

Ardından heyetler arası görüşme başladı.

Askeri eğitim iş birliğinin artırılması hedeflendi

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmelerde, Bakan Akar tarafından Türkiye ve Tacikistan arasındaki ortak inanç, tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldığı, sınır güvenliği ile terörle mücadele konularında tecrübe paylaşımına hazır olunduğu belirtildi.

Bunların yanı sıra Akar'ın iki ülke arasındaki askeri eğitim iş birliğinin artırılmasının önemini ifade ettiği bildirildi.

Türkiye ile Tacikistan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı VİDEO

Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı

Heyetler arası toplantının ardından Türkiye ve Tacikistan arasındaki Askeri Çerçeve Anlaşması, Milli Savunma Bakanı Akar ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Mirzo tarafından imzalandı.

Görüşmelerin ardından Akar ve Mirzo, Kara Kuvvetleri Komutanlığına giderek Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.