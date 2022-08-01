Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması ile ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Burada gündeme dair gelişmeleri değerlendiren Bakan Akar, tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması ile ilgili konuştu.

"Herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek"

Bakan Akar, “Dün yapılan çalışmalar çerçevesinde tüm taraflarla mutabık kaldık. Bu kapsamda bugün 07.30'da gemi çıktı. Mısır yüklü bir gemi. 27 bin tonluk bir yükü var. Koordinasyon merkezlerinde çalışmalar takip ediliyor.

Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek. Bu tamamen insanı bir konu. Bekleyen insanlar var. Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek.” dedi.

"Türkiye'ye ciddi göç dalgası olabilir"

Küresel gıda sorununa yönelik de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, “Göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli.” diye konuştu.

Hulusi Akar, tahıl koridorunu değerlendirdi VİDEO

Akar, "Rusya'nın limanlarında da gıda ve çeşitli kimyasallar var. Bunların nakli bizim çalışmamızın dışında ayrı bir konu ama bir katkımız olursa Türkiye olarak memnuniyet duyarız. Bizim buradaki Odessa’da bir saldırı oldu. Biz bunu taraflarla görüştük. Bunun tahıl sevkiyatını etkilemeyeceği konusunda beyanda bulundular." ifadalerini kullandı,

“BM bizi destekliyor”

Birleşmiş Milletler’in çalışmaları konusundan Türkiye’yi desteklediğini aktaran Bakan Akar, “BM Temsilcisi bize teşekkür mesajı gönderdi. Bizim çalışmamızı BM daima destekledi. BM bunun başkası tarafından yapılamayacağını bildiği için bizi daima destekledi. Merkez tamamen uyumlu çalışmalarını sürdürüyor. İnsani olan bu faaliyetin aksaksız eksiksiz yürümesini istiyoruz.” dedi.

“Provokasyon amaçlı girişim olabilir”

Bakan Akar’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Mürettebatımız beklemekte, uçakların bakım ikmali yapıldı. Uçaklarımızın provokasyon amaçlı girişim olabilir endişesi ile sükunetle bekliyoruz. En müsait zamanda uçaklarımızı almayı planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu uçaklarımızı da getirebiliriz.





“Terörist nerede bizim hedefimiz orası”

Terörle mücadelede zaman ve mekan ayrımı yapmaksızın tamamen teröriste yönelik yürütüyoruz. Bizim tek amacımız var ülkemizin vatandaşlarımızın hudutlarımızın güvenliğini sağlamak.

Bizim komşularımızın Irak ve Suriye olmak üzere sınırlarına saygımız sonsuz. Bizim tek hedefimiz var terörle mücadele. Terörist nerede bizim hedefimiz orası. Temel prensip bu.

“Temel prensibimiz…”

Bizim buradaki temel prensibimiz en son teröristi etkisiz hale getirerek terör belasından ülkemizi milletimizi kurtarmak. Zorlu arazi koşullarına rağmen Mehmetçik üstün bir moral üstün bir motivasyonla ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla büyük bir mücadele vermekte.





“Terör örgütünde büyük bir çöküş var”

Terör yuvalarına tek tek girme mecburiyetimiz var bunu yapıyoruz. Gelen bilgiler olsun istihbarat kurumundan gelen bilgiler olsun terör örgütünde büyük bir çöküş var. Şu an çaresizlik içerisindeler. Bunun en büyük göstergesi de şu an ‘sivil halka saldırın, ormanları yakın, otellere saldırın’ diyorlar.

1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristler iki gece aynı yerde yatamıyor, hiçbiri rahat değil. Mehmetçiğin nefesi enselerinde. İnşallah 40 yıldır başımıza musallat olan terör belasından milletimizi kurtaracağız. 1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

“Alçak sürüsü…”

Musul konsolosluğumuza yapılan saldırıyla kimin sivil hedeflere yönelebildiğini gösterdi. Kundaktaki bebeklere kurşun sıkan bir alçak sürüsünden bahsediyoruz.

Zaho’daki olayı da herkesin anlaması lazım. Aynı zamanda Irak’taki kardeşlerimizin güvenliğinin sağlanması lazım. Iraklı kardeşlerimizle iş birliğinde olacağımızı söyledik söylemeye devam ediyoruz.

“4 bin 500 DEAŞ’lı teröristi biz etkisiz hale getirdik”

PKK eşittir sonuna kadar YPG. Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde bizim hudutlarımıza ciddi bir şekilde saldırı ve tacizler var. Biz hudutlarımızı korumak için nerede, ne zaman, ne lazımsa gerekeni yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. DEAŞ’a karşı Suriye’nin kuzeyinde Irak’ın kuzeyinde mücadele yapan biziz. 4 bin 500 DEAŞ’lı teröristi biz etkisiz hale getirdik. Dolayısıyla biz buradayız. Bir terörist grubu varsa biz mücadelemizi sürdürüyoruz.

“Bizim Suriye’de yaptığımız göçü engellemek”

Teröristlerin oradaki mücadelede yeri yok. Biz mücadelemiz sürdürdük ve sürdüreceğiz. Biz Suriye’de 9 milyon Suriyeli kardeşimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Biz orada bölgeyi kontrol ettikten sonra 1.1 milyon Suriyeli kardeşimiz güvenli bir şekilde topraklarına döndü. Bizim orada yaptığımız göçü engellemek. Biz müttefiklerimizden destek bekledik maalesef beklediğimiz desteği görmedik göremiyoruz.

“Türkiye’nin tezlerine sahip çıkılıyor”

ABD'de bazı emekli generaller ve diplomatların Türkiye’nin tezlerine sahip çıkıyor olmaları bizi ümitlendiriyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla siyasi bir heyet Amerika’ya gitti. Oradan olumlu bir dönüşle ayrıldı siyasilerimiz.

“15 Ağustos'ta ABD ile toplantı yapılacak”

ABD YPG’den vazgeçecek. Terör ve teröristle yaşanmaz. F-16 konusu önemli bir konu. Hava kuvvetlerimiz güçlü olursa sadece Türk Hava Kuvvetleri güçlü olmayacak, NATO da güçlü olacak. NATO ile bu işi 70 yıldan beri eksiksiz ve aksaksız yapıyoruz. 15 Ağustos'ta ABD ile teknik toplantı yapılacak.

“Biz Yunanistan’ı her seferinde masaya çağırıyoruz”

Biz Yunanistan’a öncelikle bütün ortamlarda resmi, gayri resmi toplantılarda ‘uluslararası hukuk içerisinde görüşelim konuşalım’ diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada yaptığı iyi niyetli siyasete rağmen Yunanistan’da bilinen isimler bu girişimleri feda ediyorlar. Biz onları her seferinde masaya çağırıyoruz. Konuşalım görüşelim diyoruz ama gelmiyorlar. Biz konuşalım görüşelim istiyoruz çünkü güçlüyüz."