Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yüzünden yaşanan tahıl kriziyle ilgili, 'kırmızı hattın' kurulduğunu açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş, dünyada tahıl krizinin çıkmasına neden oldu.

Tahıl ambarı olarak adlandırılan Ukrayna'da kalan milyonlarca tonun ülkeden çıkarılması için ise Türkiye devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, günlerdir sorunun çözümü için görüşmeler yapıyordu.

Bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ve Ukrayna ile yapılan görüşmelerin ardından bir süredir yaşanan tahıl krizinin çözümü için atılacak adımları duyurdu.

Akar, Ukrayna şehirlerinde sıkışan milyonlarca ton tahılın Karadeniz üzerinden buradan çıkarılarak dünyaya dağılması için üç ülke arasında doğrudan iletişimi sağlayacak bir 'kırmızı hat' kurulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili her ülkenin bir generalini görevlendirdiği ifade edildi.

Gıda güvenliğinde büyük risk

Öte yandan enerji fiyatlarının artmasına neden olan savaşın, Avrupa'daki enerji arzından daha fazlasına zarar verebileceği belirtiliyor.

Küresel gıda güvenliğinin risk altında olduğunu söyleyen yetkililer, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Rusya ve Ukrayna'nın tahıldaki önemi

Rusya, dünyanın en büyük buğday ihracatçısı konumundayken Çin ve Hindistan'dan sonra en büyük üreticisi olarak biliniyor. Ukrayna ise dünya çapında ilk beş buğday ihracatçısından biri.

DW'nin aktardığına göre; Mısır, buğdayının yaklaşık yüzde 70'ini Rusya ve Ukrayna'dan alıyor.

Bu da Kahire'yi dünyanın en büyük buğday ithalatçısı yapıyor. Ayrıca Tunus'un tahılının yaklaşık yüzde 80'i de bu iki ülkeden geliyor.

Lübnan, buğdayının yüzde 60'ını Ukrayna'dan ithal ediyor.

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