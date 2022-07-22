Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl sevkiyatında güvenli rotaların ülkelerle birlikte belirleneceğini, gemilerin boğaz giriş ve çıkışlarında kontrol edileceğini söyledi.

Dünyanın tahıl ambarı olarak bilinen Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, gıda krizine sebep oldu.

Kriz, Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği sayesinde çözülme kavuştu.

Türkiye'nin çabalarıyla iki ülke masaya oturdu ve tahıl koridorunun açılması için anlaşma imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk canlı yayınında tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'Tahıl sevkiyat nasıl gerçekleşecek'

Herkesin merak ettiği soruyu yanıtlayan Akar, sevkiyatın nasıl gerçekleşeceğini şu ifadelerle anlattı:

"Ukrayna'da bizim gemilerimizin olduğu 3 liman var"

"Burada bizim Ukrayna limanlarından sevkiyatın yapılmasıyla ilgili bizim gemilerimizim olduğu 3 liman var. Diğerlerinin buradan emniyetli şekilde adreslere gitmesi söz konusu. Bir plan dahilinde gemiler emniyetli şekilde Ukrayna limanlarından girişlerini, çıkışlarını takip edeceğiz.

"Güvenli rotalar, ülkelerle birlikte belirlenecek"

Ülkelerle birlikte güvenli rotalar belirlenecek. Bizimle alakalı diğer önemli konuda Türkiye ile alakalı. Boğazların giriş ve çıkışları öncesinde Türkiye tarafından kontrolü sağlanacak. Egemenlik haklarımızı erozyona uğratmamakta hassasız. Bu çalışmalar güncellenerek devam edecek. Faaliyetin sürekliliği için zaman kısıtlaması yapılmadı."

Hulusi Akar, tahıl sevkiyatının detaylarını açıkladı VİDEO