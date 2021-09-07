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    Hulusi Akar: Terör örgütünün sözde yöneticileri sonlarını çok iyi anladı

    Son dönemlerdeki başarılı operasyonlara değinen Bakan Akar, yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.
    • DHA
    • 07.09.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 11:14
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    Hulusi Akar: Terör örgütünün sözde yöneticileri sonlarını çok iyi anladı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    Son dönemlerdeki başarılı operasyonlara değinen Bakan Akar, yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

    Akar, "Terör örgütünün sözde yöneticileri, tepesindekilerin sonlarının ne olacağını çok iyi anladı. Alttakilerin de adalete teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını görmeleri lazım." dedi.

    AYRINTILAR GELECEK...

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