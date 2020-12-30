Terörle mücadelede sağlanan başarıya değinen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Korku dağları sardı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcılarının da katılımıyla video telekonferans yöntemi ile yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Hulusi Akar toplantıda, savunma ve güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Akar, terör ile mücadelede yıl boyunca sağlanan başarıyı da açıkladı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİMİ PANİK İÇİNDE, İKİ GÜN AYNI YERDE YATAMIYORLAR"

Operasyonların etkin ve kesintisiz olarak devam ettiğini vurgulayan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Teröristlere önemli darbe vuruldu, vurulmaya devam ediyor. Bu konuda kararlıyız. Artan bir tempo ve şiddetle aralıksız taarruzi ruhla terörle mücadelemiz devam edecek. Geldiğimiz nokta çok kritik. Bunu istihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetiminin büyük panik içinde olduklarını, iki gece aynı yerde yatamadıklarını, korkunun dağları sardığını, TSK'nın nefesini enselerinde hissettiklerini görüyoruz, takip ediyoruz. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek."

Hulusi Akar: Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde ViDEO

"PKK'YI BİTİRMEYE KARARLIYIZ"

Terör örgütünün 83 milyon ve ülke hudutları için tehdit oluşturduğunu belirten Akar, "Terör örgütü PKK'yı Irak'ın kuzeyinden başlayarak bitirmeye kararlıyız. Çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürerek milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." diye konuştu.

"YIL BOYUNCA 3 BİN 646 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Şehitleri ve gazileri minnetle yâd eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Yurt içinde ve sınır ötesinde toplam 200’den fazla operasyon gerçekleştirdik. Yapılan başarılı operasyonlar sonucu yurt içi ve sınır ötesinde toplam 3 bin 646 terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerin arasında örgütün sözde lider kadrosundan elebaşları da var. Böylece 24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu."





"NE KADAR İNLERİ VARSA TAHRİP EDİLDİ"

Yıl boyunca yapılan operasyonlarda terör örgütü tarafından kullanılan mevzi, sığınak ve barınakların imha edildiğini de belirten Akar, "Yurt içinde, sınır ötesinde teröristlerin ne kadar inleri, mağarası varsa bunlar tahrip edildi, edilmeye devam ediyor." diye konuştu.

"1 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ TOPRAKLARINA DÖNDÜ"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri teröristlerden arındırmasının ardından bölgeye huzur, güven ve asayişin geldiğini söyleyen Akar, 450 bini İdlib'de olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyelinin gönüllü, güvenli ve saygın şekilde topraklarına döndüğü açıkladı.

Suriye'nin kuzeyinde TSK'nın kontrol ettiği alanlarda normalleşme çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Akar, "Çevreye, masum insanlara, mazlumlara gerekli ilgi ve alakayı gösteriyoruz. Bu konuda örnek davranışlar sergiliyor arkadaşlarımız. Yaptığımız çalışmalarla oradaki rahatlama bütün uluslararası ve ulusal kuruluşlar tarafından da takdirle takip ediliyor. Fakat bunların şu veya bu sebeple dünya kamuoyuyla pek paylaşılmadığını da bilmenizi istiyorum." diye konuştu.

“EĞER BU OPERASYONLAR OLMASAYDI…”

Bölgede kurulmak istenen terör koridorunun TSK tarafından yok edildiğini hatırlatan Akar, şöyle devam etti:

"Eğer bu operasyonlar olmasaydı, TSK buraya müdahale etmeseydi, bazılarının heveslerini kursağında bırakmasaydı inanın şu anda çok daha zor, değişik birtakım oluşum ve durumlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olurdu. Bu sadece Türkiye'nin hudutlarına, vatandaşlarına tehdit ve tehlike oluşturmanın ötesinde Suriye için de büyük bir tehdit, büyük bir darbe ve bölünmek demek olacaktı. Bu konularda yaptıklarımızın herkes tarafından bilinmesi lazım. Biz Irak, Suriye başta olmak üzere bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız, kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim tek derdimiz, hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Tek hedefimiz de teröristler."

“HİÇBİR HAİN TSK FORMASI TAŞIYAMAZ”

Akar, FETÖ ile mücadeleye de değinerek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini belirtti.

"15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden bugüne kadar 20 bin 833 kişinin TSK ile ilişiği kesildi." diyen Akar, TSK üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceklerini sözlerini ekledi.