Hulusi Akar: Terörist neredeyse hedefimiz orası

Bakan Hulusi Akar, terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini vurgulayarak kararlı ifadelere yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ateş Serbest-2021" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.

Hedeflerin tam isabetle vurulduğu faaliyetin sonunda konuşan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) geldiği noktayı gösteren gurur verici bir faaliyeti daha başarıyla tamamladıklarını belirtti.

"TÜM SORUMLULUKLAR YERİNE GETİRİLİYOR"

Savunma ve güvenlik konularında bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini, alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Akar, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğini, etki ve ilgi sahasını genişlettiğini söyledi.

Sorumluluklarının her zamankinden fazla olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız başta olmak üzere 84 milyon vatandaşımızın, hudutlarımızın güvenliği, hak ve menfaatlerimizin karada, denizde ve havada korunması ve kollanması için gereken ne varsa yapılmasıdır. Bekamız, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için yapılması gerekenleri yapmak Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevidir." diye konuştu.

Akar, TSK'nın, cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini, bir tarafta eğitim ve tatbikatların diğer tarafta da operasyonel faaliyetin devam ettiğini aktardı.

"MEHMETÇİK VAZİFESİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRİYOR"

Etkin, caydırıcı ve saygın bir ordunun önemine işaret eden Akar, "Mehmetçik bugüne kadar kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdi, getirmeye devam ediyor. Böylece TSK, bölgemizde ve dünyada, başta NATO’da olmak üzere saygın ve seçkin yerini korumaktadır ve her geçen gün bu yerini geliştirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, "Irak'ın kuzeyi başta olmak üzere terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Teröristlerin inlerine, mağaralarına, sığınaklarına girildi, girilmeye devam ediliyor. İnleri başlarına yıkıldı, yıkılacak. Mehmetçik arazide görülmemiş başarı ve kahramanlıklarla vazifesini yerine getiriyor." ifadelerini kullandı. Terörle mücadelede kazanılan başarıda aslan payının şehitler ve kahraman gazilerde olduğunu belirten Akar, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız. Yapılması gereken ne varsa yaptık, sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"BİLMEYEN ÖĞRENMELİ; TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"

Terör örgütü PKK ile YPG arasında fark olmadığına vurgu yaparak, "PKK eşittir YPG" diyen Akar, şöyle devam etti:

"Bunun herkes tarafından bilinmesi, bilmeyenlerin öğrenmesi lazım. Bunun görülmesi gerekir. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Yeni savunma konsepti olarak ortaya koyduğumuz husus, terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirmektir. Onun için diyoruz ki terörist neredeyse hedefimiz orası. Teröristlerin peşinde olmaya devam edeceğiz.

Hulusi Akar: Terörist neredeyse hedefimiz orası VİDEO



"İKİ GECE AYNI YERDE YATAMIYORLAR"

Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristler korkudan iki gece aynı yerde yatamıyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 18 bin 641 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyiyle birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 32 bin 800 oldu."

"TERÖR KORİDORLARINA İZİN YOK"

Tek hedeflerinin teröristler olduğunu bildiren Akar, "Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru kurulması hayali yaşayanlar vardı. Bu terör koridoru, kurmaya çalışan teröristlerin başlarına yıkıldı. Bu terör koridorunu kurdurmadık, kurdurmayacağız. Bunun için ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı içinde mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz sınırlarımızın, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için çalışıyoruz. Sınırlarımızda, burnumuzun dibinde, herhangi bir oluşuma müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Tek amacımız bu, bunun dışında bir amacımızın olmadığını herkesin bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Diğer savunma ve güvenlik konularına ilişkin de açıklamalarda bulunan Akar, savunma sanayinde son dönemde yaşanan gelişmelere de değindi.