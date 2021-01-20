Hulusi Akar: Teröristlerin sonunu getirmekte kararlıyız

Bakan Akar: "Önümüzdeki dönemde Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek.

Bakan Akar:

"Önümüzdeki dönemde Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek.

Hem bölgesel yönetim hem de Bağdat ile yapacağımız iş birliği sonucunda teröristlerin sonunu getirmekte kararlı olduğumuzu söyleyebiliriz.

(Teröristlerin Sincar çevresinden çıkarılması) Yakinen takip ediyoruz. Destek isterlerse sağlamaya hazır olduğumuzu taraflara ifade ettik."

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