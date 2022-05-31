Suriye'de planlanan yeni operasyona ilişkin mesaj veren Bakan Hulusi Akar, kahraman askerlerimizin her türlü görev için hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyinde barınan hain teröristlere yönelik yeni operasyon sinyalleri vermişti.

Operasyonla ilgili son açıklama ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.

Resmi temaslarda bulunmak için 15 sene sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) giden Bakan Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2016'dan itibaren Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Barış Kalkanı harekatlarını başarıyla icra ettiğini hatırlattı.

"Tek amacımız güvenliği sağlamak"

Bu faaliyetlerdeki tek amacın güvenlik sağlama olduğunu söyleyen Bakan Hulusi Akar, şu ifadelere yer verdi:

"Orada oluşturulmak istenen bir 'terör koridoru' vardı. Bunlara müsaade etmeyeceğimizi, bunların ülkemizin güvenliği bakımından son derece sakıncalı ve tehlikeli girişimler olduğunu belirttik. Eğer bunlara müdahale etmeseydik şu anda çok daha zor şartlarla mücadele ediyor olacaktık. Dün de bugün de aynı fikirdeyiz, aynı değerlendirmeyi yapıyoruz. Dolayısıyla ülkemizin, milletimizin güvenliği bakımından buradaki terörist faaliyetlere müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Bu konuda Silahlı Kuvvetlerimizin azimli, kararlı ve buna da muktedir olduğunu herkesin bilmesini istiyorum.

Hulusi Akar: TSK her türlü göreve hazır ViDEO



"TSK her türlü göreve hazır"

Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle, araç gereç, silah ve teçhizatıyla ve sahip olduğu üstün moral, motivasyon ve tecrübesiyle verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bu konuda azimli, kararlı ve muktedirdir."





"Suriye'de terör varlığını kabul etmiyoruz"

PKK ve YPG arasında bir fark olmadığını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Bunu defalarca ifade etmemize rağmen maalesef hala bazılarının bunu anlamamakta ısrar ettiğini görüyoruz. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde de çok teferruatlı bir şekilde, tüm somut delilleriyle PKK’nın YPG, YPG'nin de PKK olduğunu ortaya koyduk. Artık bunun herkes tarafından anlaşılmasını bekliyoruz. Herkesin bu konuyu, bizim pozisyonumuzu anlaması lazım. Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyi, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz. Teröristlerin arkasında kim olursa olsun terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek"

Akar, Türkiye'nin başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularının sınırlarına, toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirterek, "Şu an içinde bulunulan durum nedeniyle ülkemizi korumak ve kollamak için bazı müdahaleler yapmak mecburiyetinde olduğumuzu görüyoruz. Bunun da herkes tarafından anlaşılmasını bekliyoruz. Biz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

"TSK'nın gücü ortada"

Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin olası bir harekata karşı daha önce yaptıkları gibi tüneller kazdığına yönelik iddialara ilişkin de Akar, "Terörle mücadele konusunda yaptıklarımız malum. Bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personeli, eğitimi, tecrübesi, bilgisi ile moral motivasyonu diğer taraftan da en yüksek teknolojiye sahip silah araç, gereçlerle teçhiz edildiği kısacası gücü herkesin malumu. Yıllardır terörle mücadelede kazanılan tecrübe de ortada. Bu nedenle herkes teröristlerin ne yaptığına değil, bizim ne yaptığımıza bakmalı." diye konuştu.

"Hedefimiz teröristler"

AA'nın haberine göre TSK'nın tek hedefinin teröristler olduğunu da belirten Akar, "Kimse olayı saptırmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bizim için terörün ve teröristin etnik, dinsel, mezhepsel ayrımı söz konusu değildir. Terörist teröristtir. Kürtler, Araplar bizim kardeşimiz. Bazıları fitneyle, fesatla bilinçli şekilde hedef saptırmaya çalışıyor. Bazıları art niyetle bazıları cehaletle hala bunu karıştırıyorlar. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. PKK/YPG teröristtir." açıklamasında bulundu.