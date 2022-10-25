Hulusi Akar: TSK'nın envanterinde kimyasal silah yok

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, TSK'nın envanterinde kimyasal silah bulunmadığını belirterek ortaya atılan iddiaları 'alçakça bir iftira' olarak nitelendirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Akar'ın gündeminde, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnen Korur Fincancı tarafından ortaya atılan 'TSK, kimyasal silah kullandı' yalanı vardı.

PKK'nın yayın organında ortaya atılan kara propagandaya, CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç." ifadeleri ile ortak olmuştu.

"Böyle bir şey söz konusu değil"

Bakan Akar, sarf edilen bu sözlerin iddia değil bir 'alçaklık olduğunu dile getirdi.

Konuya ilişkin açıklamalarında Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil." diye konuştu.

"TSK'nın başarısını karalamaya, insanların zihninde bulanıklık oluşturmaya çalışıyorlar"

Akar, "Bu tür iftiralar neden atılıyor?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bunu o iftiraları atanlara sorun. Aslında maksatları, niyetleri ortada; ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, büyük kayıplar vermeye başladı, bir çıkış yolu, yöntemi olarak iftira, karalama yoluna gitmeye çalıştılar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısını karalamaya, insanların zihninde bulanıklık oluşturmaya çalışıyorlar.

"Yurt dışında bir algı oluşturmaya yönelik iftira atıyorlar"

Özellikle yurt dışında bir algı oluşturmaya yönelik 'çamur at izi kalsın' anlayışından hareketle, ne ahlaki ne hukuki ne insani değerlere uyacak söylemlerde bulunuyorlar, iftira atıyorlar.

Bunların kabul edilmesi asla söz konusu değil. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Biz uluslararası hukuk ötesinde uygulamalar yapıyoruz."

Söz konusu söylemi bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira olarak değerlendiren Bakan Akar, "Operasyonlarında Mehmetçik, sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu vatanın evlatlarının, tarafını belli etmesi lazım"

Kimyasal silah kullanımının asla söz konusu olmadığını vurgulayan Akar, "Bununla ilgili ülkemizin, bu vatanın evlatlarının, anayasal kurumlarının açık ve net şekilde tavrını göstermesi, tarafını belli etmesi lazım. Buna müsaade etmemeleri lazım. Şu ana kadar da siyasi partiler, kuruluşlar ciddi şekilde bu iddiaları lanetlediler." dedi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu TSK'yı kimyasal silahla suçladı HABERİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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