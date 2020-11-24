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    Hulusi Akar: Türk gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin açıklamada bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.11.2020 - 15:34
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 16:13
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    Hulusi Akar: Türk gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya tepki gösterdi.

    İrini Harekatı'na değinen Bakan Hulusi Akar,  "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." ifadelerini kullandı.

    "GEMİLERİMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

    Yapılan arama ile uluslararası hukuka aykırı davranıldığını vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

    "Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır. Türk gemilerinin güvenliği için çalışma yapıyoruz.

    "ÖNYARGILI VE OBJEKTİFLİKTEN UZAK HAREKET ETTİLER"

    İrini Harekatı'nı yönetenler ön yargılı ve objektiflikten uzak hareket ettiler. Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır."

    Hulusi Akar: Türk gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz #1

    "KARABAĞ'DAKİ GÖZLEM NOKTALARI ARASINDA DEVRİYE DE OLACAK"

    Akar, Karabağ'da kurulacak gözlem noktası ile ilgili de konuşarak, "Karabağ'daki barış izleme mekanizması için çalışmalar devam ediyor. Kurulacak gözlem noktaları arasında devriyeler de yapılacak." ifadelerine yer verdi.

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