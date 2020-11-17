Hulusi Akar: Türk-Rus askeri heyetlerinin görüşmeleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve Rus askeri heyetlerinin, Karabağ'da yürütülecek karşılıklı çalışmaları sürdürdüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları'nın da katıldığı video konferans toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Hulusi Akar, Türk ve Rus askeri heyetlerinin Karabağ'daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmaları ele almak üzere Ankara'da teknik görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor." dedi.

"KKTC'NİN HAKKINI ÇİĞNETMEYECEĞİZ"

KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutlayan Bakan Akar, şu ifadelere yer verdi:

"KKTC'nin güven içinde olması için elimizden geleni yapmamız lazım. Güvenliği sağlansın ki arkasından refah gelebilsin. Bu konuda bizim tutumumuz belli. Kıbrıs, Türkiye'nin milli bir meseledir. Yeni dönemde de bu aynı şekilde devam edecektir. Dileğimiz, temennimiz barışçıl, siyasi yol ve yöntemlerle kalıcı bir çözümün ortaya çıkmasıdır.

Bu arada Rumların uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesi, oradaki Türk varlığının kabul edilmesi, onların egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesi lazım. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi defaten söyledik, zaten bunun bir mümkünatı da yok. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz."

"DOĞU AKDENİZ KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Araştırma gemilerinin Doğu Akdeniz'deki teknik ve bilimsel çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Akar, "Bu gemilerimiz çalışmalarını sürdürüyor, biz de onların güvenliğini sağlıyor, onlara refakat ediyoruz. Bu konuda kararlıyız. TSK olarak bizler, karada, denizde, havada ülkemizin ve milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta kararlıyız." diye konuştu.

"TSK; MİLLETİN EMRİNDE, GÖREVİNİN BAŞINDA"

Sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad eden Akar, şunları söyledi:

"Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır."