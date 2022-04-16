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    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Rezkinov ile görüştü

    Savaş bölgesindeki Türklerin tahliyesiyle ilgili çalışmalarını sürdüren Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Rezkinov ile telefon görüşmesi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 10:38
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    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Rezkinov ile görüştü

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş henüz devam ederken bölgede tahliye çalışmaları da devam ediyor.

    Türkiye'nin arabulucu rolü üstlendiği savaşta çok sayıda Türk vatandaşı geri getirilirken, bölgeden çıkarılamayan diğer vatandaşlar için de insani koridor oluşturulması talep ediliyor.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu kapsamda görüşmelerini sürdürüyor.

    Sivillerin tahliyesine vurgu yapıldı

    Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile savaş hakkında son gelişmeleri konuşmak üzere telefon görüşmesi yaptı.

    Görüşmede Bakan Akar tarafından, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti vurgulandı.

    Ateşkes ve limandaki ticari gemiler konuşuldu

    Görüşmede Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemine de vurgu yapıldı.

    Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin emniyetle Türkiye’ye ulaşımlarının sağlanması konuları vurgulanırken, Türkiye’nin, Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Rezkinov ile görüştü #1


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