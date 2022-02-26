Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken Türkiye telefon diplomasisini sürdürüyor.

Bu kapsamda Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SON GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Akar, Türkiye’nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.