Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
544.665
-0.92%
BTXN Coin
39.99
1.34%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 9 C

    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

    Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 19:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

    Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken Türkiye telefon diplomasisini sürdürüyor.

    Bu kapsamda Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    SON GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

    Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

    Bakan Akar, Türkiye’nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü #1


    İlginizi Çekebilir

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!
    Btcrobo

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!

    Masumlar Apartmanı 60. bölüm fragmanı: Han Doktor Hanım'la terapiye başladı!
    Medya

    Masumlar Apartmanı 60. bölüm fragmanı: Han Doktor Hanım'la terapiye başladı!

    Antalya'da yaya geçidinde kaza: Otomobil çocuğa çarptı
    3. Sayfa

    Antalya'da yaya geçidinde kaza: Otomobil çocuğa çarptı

    Görüş Bildir