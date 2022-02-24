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    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

    Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüşme yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.
    • AA
    • 24.02.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 17:10
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    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

    Rusya-Ukrayna krizi üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

    BAKAN AKAR, UKRAYNALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

    Açıklamada, Akar'ın, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştüğü bildirildi.

    ASKERİ HAREKATLAR ELE ALINDI

    Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü #1

    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü #2


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