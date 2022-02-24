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Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüşme yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.
- AA
- 24.02.2022 - 16:50
- Güncelleme : 24.02.2022 - 17:10
Rusya-Ukrayna krizi üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.
BAKAN AKAR, UKRAYNALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Açıklamada, Akar'ın, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştüğü bildirildi.
ASKERİ HAREKATLAR ELE ALINDI
Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.